Inter-Genoa, asse caldo: a Milano Pinamonti, Esposito in rossoblù? “Candreva ha perplessità”

In queste ore, Inter e Genoa si sono sedute al tavolo delle trattative di mercato per portare avanti alcuni discorsi. A cominciare dal futuro di Andrea Pinamonti (qui le parole sul suo futuro) che, come vi abbiamo riportato, potrebbe essere la quarta punta a disposizione di Antonio Conte. Il percorso inverso, restando in tema di attaccanti, potrebbe essere fatto da Sebastiano Esposito, che verrebbe ceduto in prestito per fare maggiore esperienza. Sul giovane talento nerazzurro, però, c’è anche la SPAL, neo retrocessa in Serie B.

Ma in ballo ci sono anche altri nomi. Andrea Ranocchia, il cui trasferimento in rossoblù è momentaneamente in stand-by. Più vicino al trasferimento, invece, c’è Antonio Candreva, in uscita dai nerazzurri, che però, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, avrebbe avanzato delle perplessità sulla destinazione genoana dopo l’interessamento del Grifone nei confronti di Zappacosta.

