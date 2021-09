Sky – Inter, Fiorentina e poi Atalanta: “Inzaghi questa settimana aspetta…”

Dopo la vittoria contro il Bologna di ieri, i nerazzurri sono attesi da due sfide molto importanti in pochi giorni

Simone Inzaghi attende buone notizie dai due infortunati della sua Inter : Arturo Vidal e Joaquin Correa . I nerazzurri in una settimana giocheranno due gare molto importanti in Serie A: prima contro la Fiorentina nell’infrasettimanale, poi con l’Atalanta.

Ecco quanto evidenziato dal sito di Sky Sport verso i due impegni: “Quella che sta per iniziare sarà una settimana importantissima per il proseguio del campionato dell'Inter di Inzaghi. Dopo aver raccolto 10 punti nelle prime quattro giornate, i nerazzurri sono attesi martedì a Firenze per la delicata sfida contro una Fiorentina in grande forma. Sabato prossimo poi a San Siro arriverà l'Atalanta, per un'altra partita dal sapore di scontro diretto per i piani alti della classifica. Ecco perché Inzaghi dall'infermeria aspetta notizie confortanti: l'allenatore dell'Inter ha bisogno di un gruppo di giocatori più completo possibile”, si legge.