Correa non preoccupa, Inzaghi lo vuole già a Firenze. Per Vidal nuovi accertamenti

L'attaccante argentino, uscito durante il primo tempo della sfida col Bologna, potrebbe essere già a disposizione martedì

L'Inter ieri ha dovuto fare a meno di Vidal e, durante il primo tempo della sfida col Bologna, Inzaghi è stato costretto a sostituire Correa per un colpo al bacino. Queste le ultime sui due nerazzurri in vista dei prossimi impegni, secondo Sky Sport:

"Le condizioni di Correa sono migliorate: ha avuto un forte trauma contusivo al bacino e deve aspettare solamente che si allevi il dolore. Inzaghi spera di portarlo a Firenze per la trasferta di martedì, ma andrà solo se il giocatore migliorerà. L'obiettivo è averlo al 100% con l'Atalanta e per questo potrebbe riposare".

Per quanto riguarda Vidal "persiste lo stato di affaticamento: il cileno non è neanche andato in panchina nel match contro il Bologna e dovrà proseguire con un programma personalizzato. Domani verranno fatti nuovi accertamenti per capire la sua disponibilità".