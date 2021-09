Repubblica – Inter, Suning alle strette: un anno per trovare soldi o soci. Con una vera svolta

L'avventura di Suning al comando dell'Inter potrebbe avere vita breve. I miracoli dei dirigenti hanno dato a Zhang tempo ma serve la svolta

L'avventura di Suning al comando dell'Inter potrebbe avere vita breve. Il colosso cinese, infatti, è alle prese con una gravissima crisi finanziaria che coinvolge molti dei miliardari cinesi. Il crac di Evergrande sta avendo forti ripercussioni anche sulla famiglia Zhang, già alle prese con una crisi legata alla stabilità del gruppo Suning.

"Secondo la stima di chi ha studiato a fondo i conti dell'Inter, con il prestito di Oaktree la proprietà cinese ha comprato un anno di tempo. Poi sarà costretta a ricapitalizzare (negli ultimi anni non lo ha mai fatto, come abbiamo visto), fare entrare nuovi soci, o vendere in toto il club a un soggetto in grado di onorare in finanziamenti in essere e al contempo garantire continuità nella gestione aziendale e nel progetto sportivo, che ha portato l'Inter a qualificarsi stabilmente in Champions nelle ultime tre stagioni e a vincere l'ultimo Scudetto. E chi ha i soldi per fare tutto questo? I fondi d'investimento", evidenzia oggi Repubblica.

La gestione ordinaria minata dagli interessi sul debito di Suning

"A pesare sulla gestione ordinaria, oltre al dimezzamento delle entrate da stadio dovuto alla ridotta capienza causa Covid, sono gli interessi che l'Inter deve corrispondere ai creditori. Ogni anno se ne vanno in interessi oltre 40 milioni. Il fondo statunitense Oaktree ha prestato a Suning (non all'Inter, ma alla holding che controlla il club) 275 milioni lo scorso maggio a un tasso intorno al 9 per cento. Direttamente sul club gravano due bond: uno da 300 milioni al 4,8 per cento e un secondo da 75, da onorare col 6 per cento di interessi. Entrambi sono in scadenza e andranno ricollocati sul mercato nel prossimo dicembre. Salvo miracoli, i tassi futuri saranno almeno in linea con quelli di oggi", scrive ancora Repubblica.

La svolta stadio

Comprare tempo serve a Suning per arrivare alle firme del nuovo contratto per la costruzione del nuovo stadio di San Siro, in condominio col Milan: firmati tutti i contratti per il nuovo impianto, con relativo sviluppo immobiliare dell'area, l'Inter potrebbe incrementare il suo valore e gli Zhang vendendo potrebbero così rientrare almeno di una parte degli investimenti a perdere fatti finora, circa 700 milioni di euro.

