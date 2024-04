Una stories con la filosofia del tecnico condivisa sui social anche dalla signora Gaia all'indomani dalle 100 vittorie in nerazzurro per il mister

Quota cento vittorie in totale, in tutte le competizioni, per Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter dopo la vittoria contro l'Empoli. Un traguardo e una filosofia condivisa dalla moglie, Gaia Lucariello . Il tecnico nerazzurro non ha un suo profilo e la moglie spesso condivide alcuni post dei tifosi.

Questa volta ha condiviso quello di un'amica di famiglia che ha messo in risalto il fatto che il mister sia il quarto allenatore della storia dell'Inter ad aver toccato quota cento vittorie in nerazzurro. E nel post ricondiviso dalla moglie si legge: "Nessuna tabella, nessun record, nessun calcolo, si pensa solo alla prossima. Semplicemente Simone Inzaghi". È il racconto di come l'allenatore pensa al suo lavoro, gara dopo gara, momento per momento ed è così che ha portato l'Inter in finale di CL nella scorsa stagione e la sta accompagnando verso la seconda stella.