“Le incertezze che hanno preceduto la sosta per le nazionali sono alle spalle per l’Inter, che riparte dopo la pausa con un successo 2-0 a San Siro contro l’Empoli. Una vittoria per cominciare alla grande l’ultima parte di stagione, che con ogni probabilità porterà al ventesimo scudetto nerazzurro, e dimenticare la bruciante eliminazione in Champions League contro l’Atletico Madrid e il pareggio della precedente giornata di serie A contro il Napoli”, scrive Libero.

“È una vittoria per rispedire il Milan a ben 14 punti di distanza. Niente da fare per i toscani, che restano così a pari punti con il Frosinone in zona retrocessione. Sabato la prossima giornata di serie A contro il Torino, mentre proprio l’Inter potrebbe fare un favore all’Empoli, considerando che lunedì è in programma la sfida in casa dell’Udinese”, aggiunge il quotidiano.