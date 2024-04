Alla fine della partita con l'Empoli è rimasto, come capita ogni tanto, di essere senza voce e ha mandato il suo vice, Farris, davanti ai microfoni dei giornalisti. Con la gara vinta due a zero il tecnico nerazzurro è diventato, come riporta Skysport, il quarto allenatore in grado di tagliare il traguardo delle cento partite vinte in tutte le competizioni sulla panchina dell'Inter. Una serie che si può ancora superare date le gare rimaste in questa stagione e il possibile rinnovo con il club.