"L’Inter non lascia, e pone fine ad ogni spiraglio di crisi totalmente presunta che volteggiava sopra Appiano Gentile con un successo convincente nella prestazione molto più che nel risultato contro una squadra in piena lotta salvezza come l’Empoli. Inzaghi rilancia lucidando i piatti forti di un gioco che non ha mai smesso di essere convincente oltre ogni più ragionevole aspettativa di inizio stagione".