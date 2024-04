"Sia Thuram sia Lautaro si sono notati poco e male in conclusione, peggio il primo del secondo, se non altro Lautaro si è dato da fare come suggeritore, encomiabile. Ma l’impressione è che le due punte titolari siano state un po’ “soffocate”. Poi Inzaghi ha fatto entrare Sanchez per Martinez e il cileno ha segnato al fondo di un’azione classica. Due a zero ed Empoli condannato alla quarta sconfitta di fila: la squadra gioca benino, però l’effetto Nicola si è attenuato e la classifica è di nuovo allarmante, terzultimo posto in coabitazione con il Frosinone".