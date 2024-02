L’Inter - già a segno in ognuna delle prime 21 gare giocate in questa Serie A - potrebbe diventare solo la seconda squadra a realizzare almeno un gol nei primi 22 match disputati in una singola stagione di massima serie dopo la Juventus (che ci riuscì l'ultima volta nel 2018/19). Inter (12) e Juventus (11) sono anche le due formazioni che hanno realizzato più gol in seguito a cross in questa stagione di Serie A e che hanno segnato più reti nel primo quarto d'ora di gioco (con la Fiorentina).