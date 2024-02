Si gioca stasera al Meazza la grande sfida tra Inter e Juve, ecco dove poter vedere la gara in televisione

Si gioca stasera al Meazza la grande sfida tra Inter e Juve. Nerazzurri in vetta a +1 sui rivali bianconeri, con una gara in meno all'attivo.

DOVE VEDERE LA GARA IN TV

Inter-Juve sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Dazn, con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Massimo Ambrosini. La partita sarà visibile anche sul canale Zona Dazn della piattaforma Sky e in streaming su sito e app di Dazn.