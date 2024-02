Atteso, come sempre, il derby d'Italia. Prima contro seconda, Inter contro Juventus, ma per i due allenatori non sarà decisiva e lo hanno detto entrambi alla vigilia della sfida di San Siro. Inzaghici arriva con un punto in più, una partita in meno e qualche rimpianto rispetto alla gara di andata quando arrivò un pareggio (1-1) e la sua squadra non aveva brillato per il gioco come ha poi saputo fare in diverse altre occasioni. Il copione tattico potrebbe essere lo stesso, il tecnico nerazzurro prevede una gara equilibratissima, sottolineano a Skysport.