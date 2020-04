Anche la Juve è interessata ad Arthur. Secondo quanto riferisce RAC-1, emittente radiofonica spagnola, il club bianconero avrebbe chiesto il cartellino del centrocampista brasiliano, nel mirino dell’Inter, dopo i sondaggi del Barcellona per Miralem Pjanic. Al momento la società catalana non è disposta a cedere l’ex Gremio, richiesto anche dal club nerazzurro nella trattativa per Lautaro Martinez.