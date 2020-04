SM – L’Inter non ha intenzione di cedere Lautaro. Giroud vicino, Mertens invece…

Nel corso del tg del pomeriggio, i colleghi di Sport Mediaset si sono occupati anche del mercato nerazzurro e in particolare del reparto avanzato: “L’Inter non ha nessuna intenzione di cedere Lautaro Martinez e lo sta dimostrando. Pretende un assegno da 80-90 milioni e come contropartite chiede soltanto Vidal o Griezmann. Blindato Lautaro anche dalle parole di Zanetti, Giroud sembra più vicino e un biennale per lui è pronto. Sta prendendo tempo intanto Mertens, sul quale ci sono anche Monaco e Chelsea.