"Così a schierarsi sono stati due pretoriani. Lautaro ha scelto poche ma accurate parole di rientro dal Franchi: «Proseguiamo per la nostra strada senza guardare e parlare di nessuno», quasi a sottolineare la differenza tra «noi» e «loro». Un mese fa Acerbi, infiammato dalle critiche per un pareggio a Genova, è stato più diretto: «Abbiamo perso Brozovic, Dzeko e Lukaku. Dicono che dobbiamo stravincere il campionato, ma la Juve ha speso 200 milioni per Vlahovic, Chiesa e Bremer, noi abbiamo preso giocatori a zero». Ed ecco che torna il solito onere: chi è che non può fallire?".