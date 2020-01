L’Inter di Conte continua a vincere, ma c’è una lacuna evidente. Un fattore preoccupa la Juve

L’Inter vince sul campo del Napoli e comincia il 2020 nel migliore dei modi, rispondendo al largo successo della Juventus sul Cagliari. Decisivi ancora una volta Lukaku e Lautaro Martinez, ma la gara del San Paolo ha evidenziato una lacuna che Conte è stato fin qui bravissimo a coprire: la poca qualità del centrocampo. Così scrive La Gazzetta dello Sport: “Ancora devastanti Lukaku (2 gol) e Lautaro (1): 23 in due in campionato. Anche ieri, l’Inter ha campato a lungo sulla ricerca immediata e verticale della Lu-La. Nel pomeriggio la Juve ha fatto 400 passaggi in un tempo. Ecco, è qui, a centrocampo, nella qualità della manovra, che l’Inter deve crescere, anche grazie al mercato. Troppo poco hanno offerto gli esterni, Gagliardini e Vecino. Ma intanto sono rientrati Barella e Sensi; Vidal, Alonso o gente simile arriverà. Come sta crescendo la Juve di Sarri, crescerà anche la vera Inter di Conte. Ma, pur senza l’abbondanza juventina, l’Inter finora è rimasta su. È questo che più preoccupa Madama. Che conosce bene il suo ex Antonio, e sa quanto diventa caldo, sul più bello“.