Lautaro eguaglia Vieri, primo trofeo da capitano: “Un’immagine racchiude tutto”

L'argentino è ancora decisivo ed è una certezza dei nerazzurri: primo trofeo da capitano dell'Inter per il Toro

Con la stessa gioia di un bambino, proprio come aveva detto lui alla vigilia.

“Questa Inter mi fa tornare in mente quando ero bambino” sono state le parole pronunciate da Lautaro Martinez prima della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli.

“È tutto in quella corsa dopo il gol verso il settore che ospitava i tifosi dell’Inter arrivati dall’Italia, dall’altra parte del campo. È il bambino che riceve il regalo di Natale e impazzisce di gioia saltando sul letto. È Lautaro bambino, sì. Corre il numero 10, allora. Corre e porta via il pallone, lo fa sparire, come fanno i bambini con gli amici quando decidono che basta, è finita, ho vinto io e tutti a casa”.