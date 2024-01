Inzaghi in conferenza: “Lautaro deve continuare così, bella la sua dedica. Barella? Doveva…”

Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dopo la vittoria della Supercoppa: "Un ricordo di Gigi Riva? Lo abbiamo saputo nel primo tempo. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di parlargli a Coverciano. Grandissimo giocatore ma soprattutto grandissimo uomo. Lascerà un vuoto in tutti quanti. Lautaro deve continuare in questo modo. Ha fatto sei mesi ottimi, è un leader, il Capitano, ha aiutato i compagni. Deve continuare. Serata difficile per Barella? Alla fine del primo tempo anche Barella aveva saputo la notizia. Su quella palla doveva cercare di non farsi ammonire. Sono cose che possono succedere. Quest'anno ci sta lavorando molto bene. Andiamo avanti, abbiamo vinto la Coppa e siamo contenti. Le finali si preparano con più calma, sei-sette giorni. Contro la Lazio avevamo speso energie e c'era preoccupazione e stanchezza".