Inter-Lecce, il TAR Lombardia autorizza nuovamente la presenza dei tifosi salentini

Botta e risposta tra la Prefettura di Milano e il TAR Lombardia, che non hanno ancora trovato un accordo in vista della gara di domani

Per l'effetto, il divieto di trasferta per i residenti di Lecce e provincia è stato ancora una volta ritenuto incongruo, giacché (si cita testualmente la decisione del TAR) "risalendo da un episodio circoscritto e circostanziato nell'ambito di una diversa manifestazione sportiva (Atalanta - Lecce) ne fa conseguire un pericolo di scontri violenti nella partita tra il Lecce e l'Internazionale, laddove la stessa logica seguita condurrebbe alla inammissibile conclusione di ritenere la tifoseria del Lecce pericolosa in quanto tale e non in relazione alle sole circostanze nelle quali sono avvenute gli scontri".