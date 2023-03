FCIN1908 / Inter, a parte Dimarco e Skriniar. Correa, i tempi. Inzaghi, niente conferenza

Ultimi aggiornamenti da Appiano Gentile, dove l'Inter sta preparando il match di campionato contro il Lecce. Come appreso da Fcinter1908, al momento non ci sono novità per quanto riguara Skriniar e Dimarco, che si sono allenati ancora a parte. Prosegue, inoltre, il percorso riabilitativo di Correa, il cui rientro è programmato per la gara contro lo Spezia in programma settimana prossima.