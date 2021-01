“Bisogna sempre accettare non quando si vince”. Maresca dopo aver espulso Conte e pure Oriali che si era avvicinato a lui alla finale della partita con l’Udinese ha pronunciato queste parole. Il direttore di gara ha bacchettato l’allenatore e il dirigente nerazzurro con la sua frase pronunciata mentre usciva fuori dal campo. Nella prossima gara l’Inter non avrà in panchina né Conte e né il dirigente interista.