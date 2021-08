Il Giornale – Lukaku, il treno addio è partito. Inter accuse alla linea ‘solo Hakimi’

I dirigenti nerazzurri erano intenzionati a cedere solo il giocatore marocchino ma un'offerta così importante è in pratica irrinunciabile

Eva A. Provenzano

Un treno in corsa che non può essere fermato. Quello di Lukakuè partito e la sua meta è il Chelsea. Le tessere stanno componendo il mosaico: il belga ha già concordato tutto con i Blues, Zapata ha espresso gradimento per l'Inter e l'Atalanta ha già in mente il sostituto, Abraham che gioca proprio nel club londinese.

"Un giro così non s’inventa dall’oggi al domani, segno che i rispettivi dirigenti sono al lavoro da tempo. Nel mondo Inter, epilogo inevitabile, è esploso lo psicodramma tra proteste di tifosi più o meno eccellenti e voci di dimissioni (della coppia Marotta e Ausilio) che si rincorrono. Ma il nodo è tutto riposto in un interrogativo persino banale: l’Inter, qui intesa come condizione economico-finanziaria del suo bilancio, può rinunciare a una cessione, sia pure sanguinosa, da 110 milioni di euro? La risposta, scontata, è no", spiega il Giornale.

In discussione la linea fatta passare dopo la cessione di Hakimi presentato dai media come unico big sacrificato dall'Inter in questo mercato. Ma la linea di Zhang sulla riduzione del monte ingaggi e sul bilancio in attivo (si parla di una cifra tra gli 80 e i 100 mln) era stata chiara.

"L’eventuale incasso di circa 200 milioni tra Hakimie Lukaku, al netto del saldo da versare ai rispettivi club precedenti (30 più 55 milioni secondo alcuni calcoli) consentirebbe all’azionista di guadagnare un altro campionato di vita in attesa di sviluppi per la cessione definitiva al fondo che gli ha finanziato i 250 milioni per mettere al riparo scudetto e iscrizione al campionato prossimo. Altra via non c’è e chi ha immaginato che cedendo altri esponenti della rosa (Vidal, Sanchez, Nainggolan) si potesse raggranellare la stessa cifra di attivo ha raccontato la favola di cappuccetto rosso", scrive Franco Ordine.

(Fonte: Il Giornale)