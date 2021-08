Inter: Lukaku in silenzio sui social da tre giorni, spunta una foto di Vidal

Il giocatore non ha più postato nulla sui suoi profili da quando sono spuntate le voci di addio. Il compagno gli dedica un post

Sono amici, postano sempre le loro foto insieme e non sarebbe nemmeno una notizia l'ennesimo scatto insieme nelle stories di Instagram. Ma per Romelu Lukaku e l'Inter è un momento delicato. E Vidal ha postato una foto che potrebbe avere diversi significati:

Intanto non ci sono i soliti cuori nerazzurri e c'è un braccio che rappresenta l'incoraggiamento. Potrebbe voler dire qualsiasi cosa. Chissà, un forza resisti. O magari il voler sottolineare che il calcio è la loro passione e quindi bisogna sempre essere forti. Sembra proprio che il calciatore abbia ormai comunicato l'intenzione di andare a giocare nel Chelsea e quindi la foto pubblicata da Vidal potrebbe essere un saluto. Qualsiasi cosa volesse dire è la prima foto che arriva dai social da parte di un compagno di Lukaku e insieme all'attaccante nerazzurro. Non è stata scattata in giornata ma il 29 luglio, quindi è da escludere che il cileno volesse riferirsi all'allenamento quotidiano. Il belga, dal canto suo, postava ogni giorno dalla Pinetina la foto dagli allenamenti, ma i suoi profili social da tre giorni - dopo aver postato la foto di Milano e un cento accanto alla città - sono stati in pratica silenziati.