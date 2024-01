CdS – Inter, messaggio alla Juventus: Monza schiantato, è tornato anche il gioco

Prova di forza dell'Inter, che travolge il Monza con il punteggio di 1-5 e si porta momentaneamente a +5 sulla Juventus. Partita senza storia fin dai primi minuti, come scrive il Corriere dello Sport: "Messaggio alla Juventus. A Monza, infatti, l'Inter non ha soltanto vinto, ma ha schiantato gli avversari. E ora toccherà ai bianconeri rispondere, martedì con il Sassuolo. Ed è naturale che un'Inter in queste condizioni arrivi alla Supercoppa a Riyad da grande favorita. Eppure, sembrava che i nerazzurri stessero attraversando un momento di appannamento, più nelle prestazioni che nei risultati.