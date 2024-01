Inter, Inzaghi: “Ho tanta fame! Ascoltato poco, lavorato tanto. La Supercoppa…”

Quanta fame hai?

“Tanta. Succede che le partite si riaprono, io volevo il terzo gol. Volevo che Thuram facesse gol anche lui”.

C’è stato un lavoro sul recupero di brillantezza? Avete più gamba?

“Stasera abbiamo trovato un campo straordinario, era un piacere giocare a calcio. Col Verona, a Genova e con la Lazio non abbiamo trovato il campo di stasera. Noi dovevamo far meglio, ma non è dipeso solo da noi”.

L’Inter potrebbe essere dietro la Juventus allo scontro diretto per la Supercoppa.

“Lo sapevamo, è una formula nuova per tutti. Il regolamento è cambiato, sarà molto impegnativo perché saranno due partite tese a livello fisico e mentale”.

In cosa può e deve migliorare la squadra?

“Bisogna sempre prendere spunto da ogni gara. Nelle ultime due abbiamo potuto prendere più spunti, c’è stato più tempo. In tutte le gare ci sono insegnamenti, indipendentemente da come vanno. Abbiamo fatto un’ottima gara stasera, ma in determinati momenti avremmo dovuto fare meglio come sul gol di Pessina sul 2-0”.

