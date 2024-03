Inter-Napoli, Raspadori: “Davanti a noi 10 finali per l’obiettivo Champions”

Sicuramente un'occasione per rifarci dalla delusione della CL e avvicinarci al nostro obiettivo. Abbiamo davanti dieci finali e dobbiamo essere consapevoli di dover portare già a casa oggi una vittoria. Così Giacomo Raspadori , nel pre partita di Inter-Napoli , ha parlato ai microfoni di DAZN della sfida contro i nerazzurri e dell'eliminazione in CL delle due squadre che si affrontano questa sera.

Due obiettivi distinti ma importantissimi per entrambi i club: la seconda stella per i nerazzurri e la qualificazione alla prossima Champions per la formazione guidata oggi da Calzona.