FCIN1908 – Inter-Napoli, ecco le scelte di Inzaghi: ThuLa in attacco

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile mini-turnover, con Bisseck prima e Buchanan poi potenziali titolari. Inzaghi, alla fine, opta per la formazione tipo con Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa a protezione della porta occupata da Sommer. Darmian e Dimarco sono i due esterni, il centrocampo è quello titolare con Calhanoglu in cabina di regia e Barella e Mkhitaryan mezzali. In avanti, nonostante si sia parlato di Sanchez, ancora una volta tocca alla ThuLa, cioè Thuram e Lautaro.