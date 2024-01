CdS – Inter, nessuna sorpresa: contro il Napoli lo stesso 11 visto contro la Lazio

Vigilia della finale di Supercoppa Italiana: Inter e Napoli si affronteranno domani dopo aver eliminato rispettivamente Lazio e Fiorentina. Simone Inzaghi , secondo il Corriere dello Sport, schiererà la stessa formazione vista venerdì sera in semifinale: "Occorrerà passare dalla rifinitura di oggi, ma è difficile credere che Inzaghi voglia cambiare qualcosa rispetto all'Inter che ha schiantato la Lazio. Insomma, contro il Napoli, Simone si giocherà la Supercopppa con gli stessi undici. Del resto, non ci sono allarmi provenienti dall'infermeria.

Anche Calhanoglu, pur avendo chiesto il cambio nel finale contro i biancocelesti, aveva semplicemente rimediato una contusione: nulla di preoccupante, insomma. Inoltre, il turco sa già di dover saltare per squalifica la sfida di campionato con la Fiorentina e dunque giocherà senza condizionamenti. Sarà lo stesso anche per Barella, che resta diffidato e dunque in bilico. Ma preservarsi (o preservarlo), rischiando poi con i viola di rimediare un giallo che poi lo toglierebbe dallo scontro diretto con la Juventus, non avrebbe senso. E non sembrano esserci margini, infine, nemmeno per un sorpasso di Dumfries su Darmian".