Lautaro: “Supercoppa obiettivo, vogliamo vincere. Juventus? Non ci penso”

Quale può essere il pericolo in questo momento in vista dei tanti impegni?

"Dobbiamo pensare sempre alla partita successiva, sappiamo che da qui alla fine sarà un periodo difficile, abbiamo partite importanti davanti. Siamo tutti pronti, il mister lo sa, tutti giocatori sono pronti a entrare, decide il mister gli 11 che iniziano e i 5 che subentrano. Tutti stiamo bene, il gruppo è unito e sappiamo cosa fare in campo, è importante recuperare energie e preparare la gara che abbiamo davanti".

Quanto è divertente per un attaccante giocare in una squadra così?

"Tantissimo. Noi attaccanti siamo molto contenti perchè abbiamo tante occasioni per fare gol ed è merito della squadra, a partire dal portiere. Vuol dire che si sta lavorando bene, abbiamo un'idea di gioco chiara, in partita facciamo quello che prepariamo ogni giorno in allenamento. Quando hai più occasioni hai più possibilità di vincere".

Da capitano, ci spieghi questo "ci stiamo divertendo"?

"È una cosa bella, è quello che fai da bambino quando inizi a giocare a calcio. Siamo tornati a essere bambini in campo, ci divertiamo, sembra che stai giocando fra amici, il gruppo va tutto nella stessa direzione. Questo non deve essere motivo di relax, ma deve spingerci a continuare così. Sono contento di tutti i miei compagni".

Penserete alla Juventus questa sera?

"Perchè? Io no. Io penso alla nostra partita di domani, per noi è molto importante il trofeo che ci giochiamo, è uno dei nostri obiettivi per questa stagione. Pensiamo al Napoli, solo a questo".

Al ritorno in Italia firmi il rinnovo?

"Non lo so, stiamo lavorando con la società, sono contento qui, sto pensando alla partita di domani, poi penserò a tornare a Milano dai miei figli che mi mancano tanto".

Come è cambiato il tuo modo di giocare con Thuram?

"Non solo con lui, ma con tutti quelli con cui gioco. Cerco di vedere cosa fa lui per non fare lo stesso movimento e lo stesso lavoro. Sono contento perchè da quando sono all'Inter ho avuto compagni di grande livello, per me è importante, cerco di imparare da loro. Mi danno quella spinta per alzare il livello ogni giorno".

Avete vinto la Supercoppa l'anno scorso: quanto è importante ripetersi?

"Sarà molto importante, siamo gli ultimi campioni di questa coppa, è due anni che la vinciamo e vogliamo riportarla a casa. Per noi è un obiettivo, siamo qua, abbiamo fatto una grande semifinale e ci manca l'ultimo passo".

