Libero – Inter, nessun affondo per l’attaccante. Somer, il problema non è economico

In casa Inter sono due le priorità sul mercato: allestire la squadra portieri e completare il reparto offensivo di Inzaghi. Nessun passo avanti, per il momento, per il centravanti. Mentre in porta è sempre più vicino Sommer .

"Sommer, non si è allenato con il Bayern forse per mandare un segnale ai dirigenti bavaresi: liberatemi. Allora il discorso non sono i soldi, i 4 milioni offerti dall’Inter vanno più che bene, ma il fatto che il Bayern fino a ieri non avesse deciso che portiere acquistare. Ora che ha formulato un’offerta da 12 milioni al Siviglia per Bounou (18 la richiesta), Sommer si sente più vicino all’addio", scrive Libero.