Trubin, ottimismo Inter ma l’offerta non aumenta. Se salta è Audero il prescelto

"L’Inter non ha poi smarrito l’idea di accoppiare a un portiere fatto e finito come il 34enne Sommer un secondo in rampa di lancio e già destinato a prendere il suo posto in tempi rapidi: Anatolij Trubin, 21enne titolare dello Shakhtar e dell’Ucraina, scade nel 2024 e per lui il club di Zhang non intende muoversi troppo dai 10 proposti. E soprattutto non vuole assecondare una troppo larga pletora di intermediari", sottolinea La Gazzetta dello Sport.