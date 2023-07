Sommer, finalmente ci siamo. Arriva il via libera Bayern e lo sconto: a Osaka coi nerazzurri

"Ieri, prima di volare verso il Giappone, Yann Sommer ha ripetuto lo stesso concetto di cui. Al suo allenatore Thomas Tuchel e ai dirigenti ha detto di essere eternamente grato al Bayern per avergli dato l’occasione di giocare in un club d’élite, ma ha confermato una volta ancora che il suo tempo in Baviera è definitivamente finito. Ha ripetuto che vuole l’Inter e la vuole subito, senza aspettare il ritorno in Europa. Il fatto che pure i nerazzurri si trovino in Sol Levante per una tournée analoga a quella dei tedeschi può perfino aiutare ad affrettare i tempi. Si potrebbe passare velocemente da un ritiro all’altro, da uno spogliatoio all’altro", spiega La Gazzetta dello Sport.