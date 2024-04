Ancora 4 giorni al derby di Milano tra Milan e Inter. I nerazzurri, secondo La Gazzetta dello Sport, possono contare su un doppio vantaggio psicologico: "Nel manuale da derby non può mancare l'aspetto mentale. Le sfide di livello così alto si vincono prima con la testa prima e poi con le gambe: questo è quel che Inzaghi ribadirà ai suoi prima della partita. L'Inter scenderà in campo con un vantaggio psicologico: viene da cinque vittorie di fila, sono gli avversari ad avere l'ossessione di non perdere ancora. E ancora: l'Inter è a un passo dal suo traguardo che arriverà in ogni caso, anche non dovesse materializzarsi il successo contro il Milan.