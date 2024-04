In casa Inter cresce l'attesa per la sfida di questa sera contro l'Udinese che, in caso di vittoria, riporterebbe a 14 i punti di vantaggio sul Milan secondo a 7 partite dalla fine. "Inzaghi in settimana ha tenuto tutti sulla corda, i record possibili diventano stimoli ma non ossessione. Continuare così sembra facile ma la squadra nerazzurra sta decisamente volando in questo 2024", commenta Sport Mediaset che poi riporta alcuni dati clamorosi dei nerazzurri da inizio gennaio.