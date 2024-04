"Ma anche per scrollarsi di dosso - vale per l’argentino - quella sensazione spiacevole che gli è rimasta dentro la notte di Madrid. Lautaro non vive senza gol: contro l’Empoli non ha preso bene la sostituzione, soffre l’astinenza. C’è ancora qualche rete da firmare, per essere sicuri del ruolo di capocannoniere: ecco un altro traguardo da blindare. Avanti con i titolari, avanti con la solita Inter allora: per le amichevoli c’è ancora tempo", scrive Gazzetta.