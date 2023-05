All'ottimo percorso stagionale in Champions League, con tanto di inaspettata finale raggiunta, l'Inter ha aggiunto anche il diritto a partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea, assicurandosi matematicamente un posto tra le prime 4 in campionato.

Risultati sportivi che fanno felici anche le casse del club nerazzurro, come scrive Tuttosport: "La qualificazione Champions per l'anno prossimo è ormai staccata. Un obiettivo, come ricordato proprio da Inzaghi a fine gara, che era stato messo in cima alla lista delle priorità dal club. Perché se è vero che con il raggiungimento della finale di Istanbul arriveranno 100 milioni più incassi da iscrivere nel bilancio di questa stagione, è anche vero che con la qualificazione Champions ottenuta per la prossima al reparto contabilità possono già scrivere che arriveranno nelle casse almeno 50 milioni.