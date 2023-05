Inter, ok della Uefa: in finale di Champions a Istanbul con la maglia nerazzurra

Prosegue il conto alla rovescia in vista della finale di Champions League, in programma il 10 giugno a Istanbul. Inter e Manchester City sono pronte a sfidarsi per alzare al cielo il trofeo, e in questi giorni la macchina organizzativa è al lavoro su ogni fronte: tra i particolari da definire, c'è anche quello cromatico, dal momento che ke due squadre indossano maglie dai colori simili (nerazzurre per i milanesi, celesti per gli inglesi). A tal proposito, la Uefa avrebbe preso una decisione: il Manchester City è stato sorteggiato come squadra di casa, ma l'Inter potrà comunque scendere in campo con la divisa casalinga.