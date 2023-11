Inter, l’obiettivo stagionale è ormai da tempo dichiarato. Formazione rimaneggiata, ma…

"L’undici titolare, pur necessariamente rimaneggiato per gli infortuni di Pavard e Bastoni, servirà allo stadio Maradona domenica contro il Napoli di Mazzarri, tornato alla grande sulla panchina azzurra con una vittoria a Bergamo sull’Atalanta. Non è un segreto infatti che il primo obiettivo stagionale dei nerazzurri sia il ventesimo scudetto della storia interista, che porterebbe sulle maglie la seconda stella. Lo ha detto chiaramente Inzaghi già lo scorso luglio e lo ha ribadito in ogni occasione Beppe Marotta. L’amministratore delegato nerazzurro però, alla vigilia della trasferta a Lisbona, ha anche ricordato quanto la Champions resti importante per i nerazzurri, dopo la finale giocata lo scorso anno a Istanbul", aggiunge il quotidiano.