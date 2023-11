Inter, la testa è al Napoli. Inzaghi ne cambia 8: centrocampo nuovo, la ThuLa in panchina

Ed è naturale che sia così, perché la qualificazione è già in tasca, per il primo posto c’è il jolly Real Sociedad da giocare in casa e al contrario il campionato è tutto ancora fatica e sudore. sono le scelte dello stesso Inzaghi a spiegare: cambia la porta, tutto il centrocampo e tutto l’attacco, rispetto alla squadra che ha pareggiato a Torino e che in larga parte si rivedrà domenica a Napoli", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Otto cambi nella formazione iniziale, le uniche conferme sono quelle di Darmian, De Vrij e Acerbi: questo ha in testa Inzaghi, a meno di ribaltoni nella giornata di oggi. La ThuLa si mette seduta in panchina a osservare: fuori sia Lautaro sia Thuram, dentro Arnautovic e Sanchez, recuperato dopo la distorsione alla caviglia.

E poi, altre variazioni sul tema Inter. In porta sarà debutto assoluto per Audero, con Sommer che ha già in testa Osimhen. La difesa vedrà l’avanzamento in fascia di Darmian (Dumfries rimasto a Milano perché affaticato) con l’inserimento di Bisseck: il tedesco ha fatto intravedere qualcosa di buono a Salisburgo, stasera dalle sue parti si alterneranno Rafa Silva e Joao Mario e allora sì che l’esame sarà probante. Toccherà a Carlos Augusto, altra faccia nuova. Intorno a lui cambierà anche tutto il centrocampo: regia ad Asllani, Frattesi troverà i minuti che cerca, il posto di Mkhitaryan sarà preso da Klaassen", riporta il quotidiano.

