Cds – Inter, Palomino e Toloi nel mirino: dipende da… Bisseck. Nei pensieri di Inzaghi…

Oltre ai due portieri e l'attaccante, in casa Inter mancano ancora alcuni tasselli per completare la rosa. Uno di questi è un sesto difensore. Il club nerazzurro ha nel mirino Demiral, che all’Atalanta si allena a parte. Il turco, però come sottolinea il Corriere dello Sport, costa, dovrebbe arrivare in prestito, e, per di più, non è un braccetto. "Così il mirino di viale Liberazione, rimanendo puntato sulla squadra bergamasca, si è allargato anche su altri due elementi: Toloi e Palomino".