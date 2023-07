Morata parcheggiato, tutto su Balogun. Inter, ecco la prima proposta all’Arsenal: le cifre

“I nerazzurri, su spinta di Inzaghi, hanno sondato il terreno con l’ex attaccante della Juventus, ma sono lontani da un’intesa con l’Atletico Madrid. L’Inter ragiona su una proposta di 15 milioni, bonus compresi, da pagare in più rate, l’Atletico - forte degli interessi di Roma, Juventus e Arabia - rimane fermo sulla clausola (non scritta, una sorta di gentleman agreement) da 21 milioni. E così i nerazzurri hanno idealmente parcheggiato Morata per gettarsi con maggiore convinzione su Folarin Balogun, 22enne statunitense dell’Arsenal. L’attaccante, che si è messo in luce con il Reims, piace per prospettiva e qualità - è tecnico e abile nel dribbling -, ma ha una valutazione sopra i 40 milioni”, spiega Tuttosport.