L'Inter, nonostante il grande vantaggio in classifica e un tricolore ormai a un passo, ha fatto di tutto per ottenere tre punti anche sul campo di Udine

Una vittoria strappata e voluta, una vittoria che sa di scudetto. L'Inter , nonostante il grande vantaggio in classifica e un tricolore ormai a un passo, ha fatto di tutto per ottenere tre punti anche sul campo di Udine. E l'esultanza del dopo partita testimonia una sola cosa, secondo il Giornale: che i nerazzurri si sono messi in testa di passare alla storia:

"È da come ha voluto vincere a Udine e più ancora da come ha festeggiato che si capisce che l’Inter tutta si è davvero data la missione di provare a passare alla storia del campionato. Non solo scudetto, ché quello è sicuro da tempo, ma anche il record di punti (103) per rendere indimenticabile la stagione della seconda stella".