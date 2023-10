Inter Women, Pedersen: “Felice per i gol. Dobbiamo farci trovare sempre pronte”

Sofie Junge Pedersen, centrocampista danese dell'Inter femminile, è andata a segno anche contro la Fiorentina, realizzando la rete del definitivo 1-1 . Questo il suo commento ai microfoni di Inter TV: "Sono felice che ho iniziato a segnare. Abbiamo avuto tante occasioni, dobbiamo segnare di più. Mi sono fatta trovare pronta, era un bel cross e ho tirato. Dobbiamo essere sempre pronte: quando loro hanno segnato non eravamo a posto. Penso che abbiamo giocato bene, ma dobbiamo farci trovare pronte per tutti i 90 minuti.

Il Sassuolo? Ogni partita è difficile in quetso campionato. Dobbiamo lavorare ogni giorno per migliorare. Portiamo a casa tante cose da questa partita. Mi trovo bene qui, penso che siamo tante giocatrici brave, tutte vogliamo giocare, la competizione in squadra fa bene".