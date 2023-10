Femminile, Inter-Fiorentina 1-1: Pedersen risponde a Mijatovic

Finisce 1-1 tra Inter e Fiorentina. Un gol per tempo, con le ospiti che hanno trovato il vantaggio all’ultimo minuto del primo tempo con una gran giocata di Mijatovic. A 13 minuti dal 90’ Pedersen Junge con un veloce tap-in realizza la rete del pareggio. Per le nerazzurre resta il rammarico di non aver sfruttato le tante occasioni create.

Il primo tempo parte con l’iniziativa delle ospiti che ci provano subito con Kajan, brava a coordinarsi e calciare verso la porta nerazzurra: ottima la risposta di Cetinja che devia in corner. Al 17’ arriva la prima conclusione per l’Inter con Bugeja, ma la conclusione è debole. Poco dopo si accende Ajara Njoya che fugge ed entra in area trovando per due volte la respinta di Schroffenegger. Grande occasione questa per le nerazzurre che sempre con la numero 33 ci provano cinque minuti dopo: questa volta l'attaccante dal limite calcia di prima, ma la palla finisce alta sopra la traversa. Al 42’ Simonetti scappa sulla destra e mette al centro una bella palla sempre per Ajara Njoya che con una girata al volo conclude fuori, calciando però debolmente. Nell’ultimo minuto di gioco arriva la prodezza di Mijatovic. L’attaccante viola parte dalla sinistra e triangola con Kajan prima di mettere la sotto l'incrocio dei pali da posizione defilatissima.