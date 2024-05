"Al Mapei Stadium è andata in scena anche la prima volta dei nerazzurri senza gol in campionato dopo una striscia di 42 partite consecutive: l’ultima volta era datata 15 aprile 2023 (0-1 in casa col Monza). Sfuma così la possibilità di ritoccare il record di 44 giornate dalla Juventus di Allegri da ottobre 2016 a dicembre 2017. È questo il rimpianto più grande di Simone Inzaghi".