La Stampa – Inter, prova di forza. Superiorità ben oltre l’1-0 alla Juventus

"Dietro la solidità, la statura, la maturità nerazzurre ci sono sicuramente le strategie di Marotta e Ausilio, capaci di sacrificare fuoriclasse senza indebolire la squadra, addirittura migliorandola rastrellando parametri zero, ma oggi più che mai è giusto riconoscere i meriti di Inzaghi, sottolinearne intuizioni e valorizzazioni che hanno trasformato ottimi calciatori in giganti, imposto scelte apparentemente azzardate, dato fluidità e duttilità alla manovra".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.