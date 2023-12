È Marko Arnautovic il peggiore in campo per Tuttosport in Inter-Real Sociedad 0-0. Ecco i tre migliori invece

È Marko Arnautovic il peggiore in campo per Tuttosport in Inter-Real Sociedad 0-0 (qui l'analisi del match di FCIN1908.it). Voto 5 per l’austriaco, subentrato nella ripresa: “Come all’andata, non dà alla squadra quella pericolosità che dà Thuram”. Sono tre i migliori, con 6,5: Acerbi, Cuadrado e Thuram stesso. Per il resto, tutti oscillano tra il 5,5 e il 6 i nerazzurri schierati da Simone Inzaghi ieri.