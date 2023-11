Champions, l’Inter se la gioca con la Real Sociedad nell’ultimo turno. Nerazzurri primi se…

Il pareggio acciuffato in rimonta con il Benfica cambia poco in classifica, serviranno tre punti nell'ultimo turno per essere primi

L'Inter risorge nel secondo tempo, rimonta il Benfica e guadagna un punto. Il pareggio consente ai nerazzurri di essere in testa al girone assieme alla Real Sociedad che ha una migliore differenza reti. Per questo l'Inter avrà un solo risultato per qualificarsi agli ottavi come prima nel girone.