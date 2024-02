Tutto facile per l'Inter, che si sbarazza agilmente della Salernitana e si prepara così nel migliore dei modi per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. Questa l'analisi del Corriere della Sera: "Quattordici tiri nei primi quaranta minuti, con tre gol, un palo, una traversa, un miracolo del portiere, un paio di errori abbastanza clamorosi. Questa Inter ha una fretta dannata ed esce tirata a lucido dalle prove generali del venerdì contro la Salernitana ultima in classifica: prove di fuga definitiva verso lo scudetto, con il vantaggio temporaneo di 10 punti sulla Juve in campo oggi (mercoledì 28 c'è il recupero dei nerazzurri con l'Atalanta). E naturalmente anche prove di Champions, perché a San Siro martedì sera arriva l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, per la sfida più attesa, tesa ed equilibrata di tutti gli ottavi.

Comunque vada a finire (il ritorno è il 13 marzo), la squadra di Inzaghi ha fatto di tutto per arrivare al top all'appuntamento con l'Europa e per allungare in campionato a ritmi da record. Nel 2024 sono arrivate otto vittorie su otto e non era mai successo a inizio anno solare nella storia del club; Lautaro con il gol di ieri eguaglia Meazza e Nyers, gli unici due — nella notte dei tempi calcistici — a segnare 20 gol per almeno tre anni di fila in campionato con l'Inter; mentre Sommer chiude la 15ª partita senza subire gol e punta legittimamente a battere il record di Buffon (21).