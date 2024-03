L'Inter fa un altro passo, forse decisivo, verso lo scudetto: i nerazzurri vincono anche a Bologna e conquistano il tredicesimo successo consecutivo, il tutto facendo riposare - completamente o parzialmente - molti titolari in vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "L'Inter vince anche se non vuole. È più forte di lei. Anche quando s'impone, contro natura, una prestazione più di controllo che di dominio, pensando all'Atletico Madrid; anche quando chiude la partita con 4 soli titolari in campo (Sommer, Acerbi, Darmian, Bastoni); anche quando non fa un solo tiro in porta nella ripresa, come mai le era successo, esce con i 3 punti in tasca.